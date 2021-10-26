شهيد وستة جرحى في صعدة بغارات لتحالف العداون

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وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 178 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية، و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 226 قذيفة و 112 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على كمران والصليف والتحيتا و تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 و الفازة والجبلية والجاح والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، كما أصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بالمديرية نفسها.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية الجوبة، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.