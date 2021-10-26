الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد وستة جرحى في صعدة بغارات لتحالف العداون

شهيد وستة جرحى في صعدة بغارات لتحالف العداون
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب خمسة آخرين ومهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في صعدة، وشن الطيران 22 غارة على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 178 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية، و26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 226 قذيفة و 112 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على كمران والصليف والتحيتا و تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 و الفازة والجبلية والجاح والتحيتا.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، كما أصيب مواطن ومهاجر أفريقي بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بالمديرية نفسها.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية الجوبة، وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

روابط ذات صلة

قوات العدوان الإماراتية تنسحب من قاعدة العلم شرق اليمن

شاهد.. مراسل العالم يشكف آخر مستجدات تحرير مديرية الجوبة في مأرب

اليمن.. غارات على ثلاث محافظات وخروقات للعدوان في الحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ديلي ميل تكشف تفاصيل تهديد حاكم دبي لحارس الأميرة هيا

"طالبان" ترحب بتصريحات قائد الثورة عن الوحدة بين المسلمين في أفغانستان

الاحتلال يلغي تحذير السفر إلى المغرب وهذا رد مناهضي التطبيع

الصين... تطعيم الأطفال من عمر 3 سنوات ضد فيروس كورونا

أميرعبداللهيان: حكومة شاملة لجميع القوميات هي الحل الوحيد بأفغانستان

إحسان خاندوزي متحدثا باسم الحكومة الإيرانية في الشأن الاقتصادي