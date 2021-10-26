جيش الإحتلال يطلق تدريبا عسكريا مفاجئا يحاكي تنفيذ عمليات ضد غزة

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “انطلق صباح اليوم تمرين عسكري لفرقة غزة في منطقة الغلاف، ويستمر حتى الأربعاء”.

وأضاف: “ستشهد المنطقة تحركات نشطة لمركبات أمنية وسيُسمع دوي انفجارات بالإضافة إلى نشر الحواجز في بعض الطرقات دون إغلاقها بالفعل”.

وتابع: “يهدف التمرين إلى رفع جاهزية قوات الجيش لحماية المنطقة؛ حيث سيراعي التمرين استخلاص العبر من عملية حارس الأسوار، وسيختبر استعداد القوات في مواجهة عددٍ كبير من السيناريوهات الهجومية قد تقدم عليها المنظمات في غزة (الفصائل الفلسطينية) في المعركة المقبلة”.

ولفت جيش الكيان الإسرائيلي إلى أنه “تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2021”.

ولقي الاحتلال الاسرائيلي هزيمة كبيرة خلال العدوان الأخير الذي شنه على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.