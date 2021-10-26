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تحذير مصري وأردني من الاستيطان هل هو حبر على ورق؟

الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

بدأ كيان الاحتلال الاسرائيلي بخططٍ استيطانه فبعدَ نيتِه بناءَ اكثرَ من 3 الافِ وحدةٍ استيطانية في الضفةِ الغربية، وافق الانَ على 1300 اخرى ليواصلَ توسعَه في الاراضي الفلسطينية المحتلة بدونِ حسيبٍ او رقيب.

العالم- خاص بالعالم

وادت الوحداتُ الاستيطانية الجديدة في الضفةِ الغربية لغضب فلسطيني واكد رئيسُ وزراءِ السلطة محمد اشتية، أنّ البرامجَ الاستيطانية تضع العالمَ وخاصةً الولاياتِ المتحدةَ أمامَ مسؤولياتٍ كبرى لمواجهةِ وتحدي الأمرِ الواقع الذي يفرضه كيانُ الاحتلال إسرائيلي.

فيما حذّر الاردن من هذهِ الخطوةِ واكد على رفضِه لها. فيما عبّرت مصرُ عن رفضِها للخطوةِ الاستيطانية وشددت على عدمِ شرعيتِها، لكن مراقبون يشككون بهذه الادانت والتصريحات خصوصا وانها تتكرر مع كل مشروع استيطاني يعلن عنه الاحتلال ولا يتغير شيئا على الارض.

لمناقشة هذا الموضوع تستضيف قناة العالم عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات رام الله.

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تحذير مصري وأردني من الاستيطان هل هو حبر على ورق؟

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