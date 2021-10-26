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لوكاشينكو: بولندا نشرت دبابات على حدود بيلاروس الغربية 

لوكاشينكو: بولندا نشرت دبابات على حدود بيلاروس الغربية 
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن كتيبة من الدبابات والمدرعات العسكرية البولندية نشرت على الحدود الغربية بين البلدين.

العالم - اوروبا

وقال خلال زيارته منطقة "غرودنو": "ترى جيدا، ها أنت في الغرب أكثر من أي شخص آخر. وترى ما كان يحدث وما يريدونه منا. بالأمس، نشروا دبابات (ليوبارد) على حدودنا".

وأضاف، مخاطبا مساعده المسؤول عن منطقة "غرودنو" يوري كاراييف: "أنت يا يورا، انظر هنا أنت جنرال، أنظر ما يفعلونه خارج الحدود، أخبرهم في الوقت المناسب إنهم أوغاد... أخشى أنهم لن يطلقوا العنان للحرب هنا".

ووفقا لقناة "STV" التلفزيونية البيلاروسية، بدأ الجيش البولندي أمس الاثنين في نشر دبابات "ليوبارد" بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين.

من جهتها، أشارت مصادر بولندية إلى أن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، أمر بنشر قوات لواء "سلاح الفرسان" المدرع العاشر في مدينة بيالا بودلاسكا، على بعد 45 كيلومترا من مدينة بريست البيلاروسية.

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