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مناورة "Blue Flag" الدولية في الأراضي المحتلة: الإمارات مراقب رئيسي!

مناورة
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن سلاح جو الكيان الاسرائيلي اليوم أن قائد سلاح الجو الإماراتي الجنرال ابراهيم ناصر محمد العلوي يزور الأراضي المحتلة في سياق مشاركته في التدريب العسكري "Blue Flag" (العلم الأزرق)، على أن يكون خلال الأيام القادمة الضيف الرئيسي كمراقب للتدريب المذكور.

العالم - الاحتلال

وكان باستقبال العلوي قائد سلاح جو الاحتلال الاسرائيلي الجنرال عميكام نوركين بمرافقة حرس الشرف في قاعدة "بلماحيم" العسكرية.

الجانبان ناقشا خلال اجتماعهما تطوير التعاون وتقوية العلاقة بين أسلحة الجو، فيما قال الجنرال عميكام نوركين "هذا يوم تاريخي ومهم للتعاون بين أسلحة الجو" بحسب تعبيره.

في التدريب الجوي الذي يجري مرة كل عامين ويستمر أسبوعين، سيحضر كل قادة سلاح الجو أو نوابهم من الذين يشاركون في برنامج F-35 التابع للولايات المتحدة.

ويُشار إلى أن طيارين إماراتيين و"صهاينة" شاركوا العام الماضي بتدريب مشترك في اليونان، أمّا في التدريب الحالي فيُشارك أكثر من 100 طائرة مختلفة، غالبيّتها طائرات حربية بحضور 1000 جندي وضابط أجنبي من دول مختلفة مثل الهند التي أرسلت للمرة الأولى طائرات قتالية من طراز "ميراج" بريطانية التي تُشارك بدورها للمرة الأولى أيضًا بالتمرين، إضافة الى أسلحة الجو الأمريكي والألماني والإيطالي والفرنسي واليوناني.

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