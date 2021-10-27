رئيسي: العلاقات بين طهران وعشق آباد يمكن رفعها اعلى بكثير من المستوى الراهن

العالم - ايران

شكر آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي ، مساء الثلاثاء ، خلال استقباله وزير الخارجية التركماني رشيد ماردوف ، تركمانستان على تعاونها ودعمها لعضوية إيران الدائمة في قمة شنغهاي للتعاون وقال ان العلاقات بين إيران وتركمانستان ، تتجاوز العلاقات السياسية والاقتصادية ، وتنبع من العلاقة الصادقة والعقائدية بين شعبي البلدين ، ويتعين العمل على رفع مستوى هذه العلاقات يومًا بعد يوم.

وأشار رئيسي إلى أن الطاقات المتاحة لتوسيع العلاقات بين طهران وعشق أباد تتجاوز بكثير المستوى الحالي ، وقال : "إن رفع مستوى العلاقات من خلال تفعيل قدرات التعاون في مختلف المجالات ، وخاصة الترانزيت والطاقة ، يصب في مصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة."

وحول قضية افغانستان قال الرئيس آية الله رئيسي: ينبغي علينا بذل الجهود في مسار ارساء السلام والامن وتبلور حكومة شاملة في افغانستان تمثل جميع القوميات والتيارات السياسية فيها.

من جانبه اكد وزير خارجية تركمنستان خلال اللقاء بان بلاده ترغب باقامة علاقات شاملة وتعزيزها وترسيخها قائلا: اننا نعتبر ايران دولة شقيقة وصديقة ونسعى بجدية لرفع مستوى العلاقات والتعاون معها في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز والنقل والتجارة.

واشار رشيد مردوف الى اهمية تطوير التعاون الاقليمي بين البلدين وقال: ان تركمنستان تدعم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول قضية افغانستان وهي على استعداد لان تكون لها علاقات وتعاون وثيق في مختلف المستويات الاقليمية.