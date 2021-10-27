ولي أمر أحد التلاميذ في مصر يقتحم مدرسة بسلاحه!

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وورد بلاغ باقتحام ولي أمر تلميذ لمدرسة "العلم والإيمان" الابتدائية بنجع حمادي يحمل بيده مسدسا، بعد مشاجرة بين نجل شقيقته وزميله بالمدرسة، فيما تمكن أمن المدرسة من ضبطه، وتسلميه إلى القوى الأمنية.

وكشف مصدر أمني لموقع "القاهرة 24"، أن سبب الحادث يرجع لمشاجرة بين تلميذ وزملائه بسبب زمزمية (قارورة مياه)، وأن السلاح المضبوط بحوزة ولي الأمر تبين أنه مسدس صوت.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بقنا: "مديرية التعليم تضع ضوابط لدخول أولياء الأمور للمدارس، أهمها عدم التجول داخل فصول المدرسة وتقتصر الزيارة على الدخول لمكتب المدير فقط، وهو ما خالفه ولي الأمر"، مشيرا إلى أنه تم تسليم ولي الأمر إلى الأجهزة الأمنية وإحالته للنيابة للتحقيق، كما أن النيابة استدعت العاملين بالمدرسة لسماع أقوالهم وتم إطلاق سراحهم من سرايا النيابة.