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اجتماع دول الجوار الأفغاني یبدأ اعماله في طهران

اجتماع دول الجوار الأفغاني یبدأ اعماله في طهران
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

بدأ الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني اليوم الاربعاء اعماله في طهران.

العالم - ايران

وسيلقي النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر" كلمة في مراسم افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان وهي إيران والصين وباكستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

وحضر الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا كل من وزير الخارجية الاوزبكي عبد العزيز كاملوف ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الخارجية التركماني رشيد مردوف ووزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهرالدين.

كما حضر سفراء روسيا والصين في اجتماع طهران بشكل افتراضي.

واستضافت باكستان الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، شارك فيه وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

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