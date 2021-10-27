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امير عبد اللهيان : نأمل أن نحمل رسالة مشتركة إلى المجتمع الدولي بصوت واحد

امير عبد اللهيان : نأمل أن نحمل رسالة مشتركة إلى المجتمع الدولي بصوت واحد
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان" أن مسؤولية أمن المواطنين الأفغان وحدودها مع الجيران تقع على عاتق الهيئة الحاكمة في كابول معربا عن امله في أن یحمل اجتماع الیوم رسالة مشتركة بصوت واحد إلى المجتمع الدولي ودول المنطقة وداخل أفغانستان.

العالم - ايران

وقال أمير عبد اللهيان ، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الثاني لجيران أفغانستان: "ان اجتماع اليوم يعقد بهدف التركيز على الوضع الجديد في أفغانستان معربا عن امله في أن یحمل الاجتماع رسالة مشتركة بصوت واحد إلى المجتمع الدولي ودول المنطقة وداخل أفغانستان.

واعلن عن دعم ايران لتشكيل حكومة شاملة بأفغانستان ،مشددا على أن مسؤولية أمن المواطنين الأفغان وضمان الامن فی حدودها مع الجيران تقع على عاتق الهيئة الحاكمة في كابول ،واضاف : يجب علينا جميعًا مساعدة أفغانستان للخروج من الوضع الراهن".

واعتبر احترام السيادة ، والحفاظ على وحدة الأراضي وعدم التدخل في شؤون الآخرين من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الایرانیة.

واكد ان اجتماع الیوم يحمل رسالة قوية حول تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان والفضل فيه يعود الى تاريخ الشعب الأفغاني ودوره في مواجهة الاحتلال و الوقوف بوجه التحديات التي شهدتها افغانستان خلال العقود الأخيرة.

يتبع ..


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