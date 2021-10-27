البحرين: الشيخ عبدالجليل المقداد يدعو المعارضة للالتفاف حول آية الله قاسم

العالم - البحرين

وبيّن الشيخ الدقاق، أن "سماحة العلامة الشيخ عبدالجليل المقداد وقد أعلن دعمه لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ودعا المعارضة للإلتفاف حوله".

وقال الدقاق في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنّه "وردني اتصال من سجن جو بالبحرين الساعة 4:33 بتوقيت ايران عصر الأحد ذكرى مولد النبي محمد (ص) 24-10-2021م، وكان المتحدث معي أستاذي سماحة العلامة الشيخ عبدالجليل المقداد وقد أعلن دعمه لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ودعا المعارضة للإلتفاف حوله، والله ولي التوفيق".

موضحًا "أكد لي سماحة العلامة الشيخ عبدالجليل المقداد في اتصاله اليوم من سجن جو المركزي أنه كان ولا يزال يرى دعم سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم ويوصي المعارضة بالالتفاف حوله، وقد طلب مني إبلاغ وإيصال رأيه للجميع؛ لذلك اتصل لي لإبلاغ رأيه، فرّج الله عنه وسدد خطاه".

وتابع "يأتي اتصال سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد لي اليوم من سجن جو في مرحلة حساسة ومنعطف تاريخي بالبحرين، وقد أكد على التفاف الجميع حول سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، ودعم الرجل على حد تعبيره، وقد ركز على التفاف المعارضة حوله، وقد أوصاني بإبلاغ رأيه، وأن هذا هو رأيه سابقاً ولاحقاً".

وقال الشيخ الدقاق "نقطة الجديرة بالاهتمام في اتصال سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد من سجن جو هي قوله:(إننا نتابع جميع مواقف وبيانات سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم خصوصاً الاخيرة، وندعم كل مواقفه وبياناته، ونوصي الجميع بالالتفاف حوله ودعمه خصوصاً المعارضة، وقل لهم ان المصلحة في ذلك)، سدد الله خطاكم".

وختم بالقول "استغرق اتصال الشيخ عبدالجليل المقداد من سجنه 5 دقائق وانتهز فيها الفرصة للتأكيد على وحدة الصف، وقد استشهد بكلام الامام علي (ع) في نهج البلاغة حول أهمية الوحدة ثم عقب قائلاً: لعل البعض لدیه وجهة نظر ويراها صحيحة، لكن وحدة الكلمة أهم، والمصلحة في الالتفاف بالشيخ عيسى قاسم ودعمه".