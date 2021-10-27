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السودان.. شركة نفطية حكومية تنضم إلى حركة العصيان المدني

السودان.. شركة نفطية حكومية تنضم إلى حركة العصيان المدني
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان صدر اليوم الأربعاء إن عمال شركة سودابت النفطية الحكومية سينضمون إلى حركة العصيان المدني على مستوى البلاد التي أعلنتها النقابات الأخرى ردا على الإطاحة بالحكومة من قبل الجيش.

العالم - السودان

وكانت جماعة من لجان الأحياء في الخرطوم أعلنت خطة لإقامة مزيد من المتاريس وتنظيم الاحتجاجات تصل إلى ذروتها يوم السبت في "مسيرة مليونية".

ونشر تجمع المهنيين بيانا من اللجنة التسييرية لنقابة العاملين في سودابت جاء فيه "تعلن لجنتكم التسييرية الدخول في العصيان المدني الشامل وقوفا مع قرار الشعب الداعم للتحول المدني الديمقراطي حتى تحقيق هذا المطلب".

وقال المكتب الموحد للأطباء المؤلف من نقابات مختلفة إن الأطباء سيبدأون إضرابا عاما في مختلف أنحاء السودان عملا بوعد سابق بالإضراب في حالة وقوع انقلاب.

وكان قائد القوات المسلحة السودانية دافع يوم الثلاثاء عن سيطرة الجيش على السلطة وقال إنه عزل الحكومة لتجنب حرب أهلية في الوقت الذي خرج فيه المحتجون إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب.

وأدى الانقلاب الذي شهدته البلاد يوم الاثنين إلى توقف الانتقال السوداني إلى الديمقراطية بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير.

ومساء يوم الثلاثاء قال تجمع المهنيين إنه تلقى تقارير عن وقوع اعتداءات من قوات الانقلاب على مواقع المحتجين في الخرطوم ومدن أخرى.

وأضاف أن القوات أطلقت الرصاص وحاولت اقتحام المتاريس.

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