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اللواء سلامي: قوى الاستكبار بزعامة اميركا تقترب من نهايتها

اللواء سلامي: قوى الاستكبار بزعامة اميركا تقترب من نهايتها
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان قوى الاستكبار بزعامة اميركا تقترب الان من نهايتها.

العالم - ايران

يتبع...

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اللواء سلامي: قوى الاستكبار بزعامة اميركا تقترب من نهايتها