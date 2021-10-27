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الاتحاد الأوروبي و الترويكا و سويسرا تعلن اعترافها بـ عبدالله حمدوك

الاتحاد الأوروبي و الترويكا و سويسرا تعلن اعترافها بـ عبدالله حمدوك
الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي و الترويكا و سويسرا، اعترافها برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية.

العالم - السودان

وطلب بيان للبعثة اليوم الأربعاء، بمقابلة عبدالله حمدوك، وأكد على أهمية أن يتواصل السفراء المقيمين في الخرطوم مع رئيس الوزراء السوداني .

وأكد البيان، على أهمية احترام الحق الأساسي في التظاهر لجميع المواطنين السودانيين وضرورة احترام جميع حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين.

وأضاف، “يجب على قوات الأمن والعناصر المسلحة الأخرى الامتناع عن الهجمات العنيفة في جميع الأوقات ، ويجب حماية المتظاهرين السلميين”.

وتابع، “كما نكرر التأكيد على الأهمية الحاسمة لوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد، لا سيما في هذه الساعات الصعبة ، ينبغي أن يكون التواصل المستمر للمجتمع الإنساني الدولي مع السودانيين المحتاجين إلى المساعدة الأولوية الرئيسية لأي سلطة في البلاد. على وجه التحديد ، لا غنى عن العمليات الإنسانية لخدمات النقل الجوي للأمم المتحدة في الوصول إلى الناس. لذلك نحث على السماح لخدمات النقل الجوي للأمم المتحدة بمواصلة عملياتها في جميع أنحاء البلاد.
نؤكد مرة أخرى الدعوات الدولية للعودة الفورية إلى خارطة الطريق من أجل التحول الديمقراطي في السودان ، على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.

وأردف البيان، “إن إجراء حوار شامل وسلمي ودستوري بين جميع أصحاب المصلحة في عملية الانتقال في السودان هو السبيل الوحيد للحرية والسلام والعدالة للجميع”.

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