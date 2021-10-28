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قائد الثورة يدعو الى تخليد ذكرى الشهداء

قائد الثورة يدعو الى تخليد ذكرى الشهداء
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

دعا قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي الخامنئي الى استمرار فعالیات إحياء ذكرى شهداء فترة الدفاع المقدس بمبادرات مثل التحليل الاجتماعي والنفسي لذكريات تلك الفترة ودور الدين فيها.

العالم - ايران

دعوة قائد الثورة الإسلامية نشرها موقعه اليوم الخميس وأطلقها خلال لقائه بمسؤولي المنتدى الوطني لتكريم" 3 الاف و535 شهيد من محافظة زنجان" (شمال غرب ايران) خلال حقبة الدفاع المقدس، الذي اقيم في 16 اكتوبر الجاري.

وأشار قائد الثورة الإسلامية خلال المنتدى إلى فضائل أهالي زنجان العديدة في المجالات العلمية والعملية والاجتماعية، مستحضراً أسماء شهداء من محافظة زنجان، أمثال العالم النووی الشهید الدکتور "مجید شهریاري"، قائلاً: "الشهداء على رأس أوسمة زنجان".

واعتبر سماحته عقد منتديات تخليد ذكرى الشهداء واجبًا، وأشار إلى أنه بعد عدة سنوات من الدفاع المقدس، يجب أن تستمر فعالیات إحياء ذكرى الشهداء بمبادرات مثل التحليل الاجتماعي والنفسي لذكريات ذلك الوقت ودور الدين في تلك الفترة.

ووصف قائد الثورة الاسلامية الشهداء بأنهم المصطفون عند الله تعالى، قائلاً: الشهادة هي ذروة لا يمكن بلوغها دون إخلاص وايثار وتضحية وصدق ومعنوية وكفاح وصفح وتقوى الله عز وجل والعمل للناس ، والسعي من أجل العدالة والحكم الديني.

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