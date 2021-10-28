الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

انخفاض وتيرة وفيات كورونا في اليمن

انخفاض وتيرة وفيات كورونا في اليمن
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت "اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا" في اليمن أنها سجلت ارتفاعا طفيفا في أعداد الإصابات بالفيروس وانخفاضا بحالات الوفاة.

العالم - اليمن

وقالت اللجنة، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، إنها سجلت 6 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 10 وفيات و17 إصابة يوم أمس الأربعاء.

وحسب المعطيات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها إلى 9751 إصابة، تعافى منها 6341 ولا يزال هناك 1536 حالة نشطة، وبلغ إجمالي الوفيات 1874.

وحسب دراسة للبنك الدولي، (حتى سبتمبر الماضي)، فإن البلاد تشهد وفاة أم و6 أطفال حديثي الولادة كل ساعتين، وحذر البنك من خطر استمرار تدهور القطاع الصحي في اليمن بفعل الصراع الدامي المستمر منذ سبعة أعوام فيه.

روابط ذات صلة

ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب

كلمات العلماء خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية في اليمن

إرتفاع عدد المصابين بكورونا في أفغانستان وسط نقص الدواء + فيديو

751 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. توتر يعيشه أهالي ريف حلب الشمالي لهذا السبب

مصر وقطر يبحثان تطور العلاقات الثنائية

انخفاض وتيرة وفيات كورونا في اليمن

مجلس الأمن يطالب بإعادة الحكومة الإنتقالية المدنية في السودان

البنك الدولي يمنح مصر قرضاً لتعافي اقتصادها

التوصل للصيغة النهائية لاتفاقية الربط الكهربائي لتزويد لبنان بالكهرباء