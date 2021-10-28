علي النمر حراً.. هكذا يُحاكم الأطفال في مملكة آل سعود!

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وفي حين ان الناشطين احتفلوا بالافراج عن النمر ونجاته من الاعدام، وجهوا انتقادات حادة لنظام آل سعود الذي يسلب الاطفال حريتهم ويزيف العدالة ويحاكم القاصرين ويسجنهم لمجرد المشاركة في تجمع سلمي مطالبين بالافراج عن جميع معتقلي الراي الموجودين في سجون المملكة.

والشاب علي النمر الذي أفرجت عنه السلطات السعودية اعتُقل دون مذكرة توقيف في شباط/ فبراير 2012، لمشاركته في احتجاج سلمي، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض للتعذيب، وأُجبر على التوقيع على اعتراف استخدم لاحقًا في المحكمة لمقاضاته.

وفي 27 أيار/ مايو 2014، حُكم على علي بالإعدام في محاكمة جائرة وغير قانونية. وفي أعقاب ضغوط حقوقية ودولية لإلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة، صادق الملك سلمان على وقف تنفيذها بحق القاصرين فقط، واستبدالها بالسجن 10 سنوات كحد أعلى.

وفي شباط/ فبراير الماضي، ألغت المحكمة الجزائية المتخصّصة بالرياض حكم الإعدام بحق علي النمر وقضت بسجنه 10 سنوات

يشار الى ان علي النمر هو ابن شقيق الشيخ نمر النمر الذي أعدمه النظام السعودي عام 2016 بسبب "معارضته ولي الأمر" اي الملك السعودي.

وضجت مواقع التواصل بالحدث حيث وصل وسم #علي_النمر الى الترند في عدة بلدان عربية كما طالبت منظمات حقوق الانسان النظام السعودي بإطلاق سراح باقي معتقلي الرأي مستخدمين وسم #الحرية_لمعتقلي_الرأي، كما طالب ناشطون بتبييض السجون السعودية من المعتقلين القاصرين.

السيف كان مسلطا على عنق علي بعد أن حُكم بالإعدام في محاكمةٍ بالغة الجور

منظمة العفو الدولية علقت على الافراج عن علي النمر بالقول:

عاد اليوم #علي_النمر إلى حضن عائلته مختتمًا مأساةً طالت لـ10 سنواتٍ بعد أن اعتقلته السلطات #السعودية عندما كان طفلًا بتهمة التظاهر! طيلة ذلك الوقت، كان السيف مصلتًا على عنق علي بعد أن حُكم بالإعدام في محاكمةٍ بالغة الجور، قبل أن تُلغى عقوبة الإعدام للقاصرين.

المنظمة أشارت الى أن “صديقي علي النمر، داود المرهون وعبدالله الزاهر، ما زالا قابعَين في السجن يقضيان حكمًا بالغ القسوة مدّته 10 سنواتٍ في السجن. لن نكفّ عن النضال من أجلهما!”.

من جانبها قالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الخيرية لمناهضة عقوبة الإعدام والتي اهتمت بقضية النمر لعدة سنوات:

“قلوبنا مع علي وعائلته، الذين انتظروا هذا اليوم لزمن، لسنوات عديدة خوفا من إعدامه في أي لحظة”.

وأضافت “سعادتنا غامرة بالإفراج عن علي، وإن كان لا يجب أن يُسجن أبدا طالما أن ‘جريمته الوحيدة هي حضور احتجاجات للمطالبة بالحقوق الديمقراطية”.

"لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية" قالت:

اطلاق سراح المعتقل #علي_النمر حيث اعتقل وهو بعمر 17 عاما وقضى عشرة سنين من عمره الشبابي بسبب مشاركته في مسيرات سلمية، وهذا يكشف مدى اجرام نظام #ال_سعود بحق شعب الجزيرة العربية وتضييع عمر الاطفال والشباب في السجون، وحرمانهم فرصة التعليم المناسب ومتعة الحياة #ال_سعود_كفاكم_ظلما

"billvanesveld" الناشط في حقوق الطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بمنظمة هيومن رايتس قال:

بشرى أن # علي_النمر طليق بعد تزييف بالعدالة والحُكم عليه بالإعدام لمجرد وجوده بتجمع احتجاجي في سن 16 عاما حيث سُجن قرابة 10 سنوات. لكن #السعودية لا تزال مصرة على معاقبة المعارضين دون مراعاة حقوق الانسان.

النمر يلتقي والدته بعد 10 سنوات من السجن

وحظي مقطع فيديو يظهر فيه الشاب علي النمر وهو يلتقي بوالدته لأول مرة منذ 10 سنوات بعد الإفراج عنه بتعاطف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي كونه غادرها طفلا وعاد إليها شابا وحوكم ظلما وجورا وعاشت والدته 9 سنوات خائفة من احتمال اعدامه بأي لحظة.

علي النمر

"فتى الجنوب الثائر" علق على الفيديو قائلا:

#كرامة_لامكرمة معتقل الرأي الشاب #علي_النمر يعانق والدته بعد اعتقال تعسفي دام ١٠ سنوات في #سجن_المباحث_العامة في #الدمام، وبعد تكبده معاناة التعذيب والمحاكمات الجائرة الظالمة يخرج النمر حراً أبيا

"جمعيّة العمل الإسلاميّ - أمل" قالت

#أمل_الشعب | قرت عيونكم أم باقر وإن شاء الله تعالى ترين أبنك #علي_النمر عريس وتكتمل الفرحة بالإفراج عن بقية السجناء..

"السيد جعفر العلوي" هنأ بعودة النمر الى عائلته:

حمداً ثم حمداً ثم حمداً لله الواحد القهار الذي ارجع الشاب #علي_النمر سالماً الى أحضان أهله بعد ١٠ سنوات من #السجن وقلق #حكم_الإعدام الذي صدر بحقه. أبارك لأهله الكرام وللأحبة في #القطيف و #العوامية وعقبال الإفراج عن باقي #السجناء #المظلومين في كل مكان.



