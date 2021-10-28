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الملك الأردني يزور بريطانيا ضمن جولة أوروبية

الملك الأردني يزور بريطانيا ضمن جولة أوروبية
الخميس ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

يزور ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الخميس المملكة المتحدة، حيث سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويشارك يوم الأحد، في مؤتمر قمة المناخ (26 COP) في غلاسكو في إسكتلندا.

العالم-الاردن

وتأتي زيارة الملك عبدالله إلى المملكة المتحدة بعد جولة أوروبية بدأت الاثنين الماضي، شملت النمسا وبولندا وألمانيا.

ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة، اجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني وكبار المسؤولين، واجتماعات مع رئيس مجلس العموم البريطاني ورؤساء وأعضاء لجان بالبرلمان البريطاني، ويجري لقاء مع أعضاء مجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، ولقاء مع عدد من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.

ويلتقي قادة العالم في غلاسكو اعتبارا من 31 أكتوبر لإجراء محادثات بشأن المناخ تشكل "الفرصة الكبيرة الأخيرة للتحكم مجددا" بمجريات المناخ، وفقا لمنظمي مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي تنظمه الأمم المتحدة.

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