شاهد..وفد حكومي سوري رفيع يزور درعا

العالم - مراسلون

تطوي محافظة درعا جنوب سوريا ملف التسويات الوطنية في غالبية مدن وبلدات المحافظة، مما مهد لعودة الأمان تدريجيا لربوعها،وتزامنا مع ذلك زار وفد حكومي محافظة درعا، ممثلا برئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس ورافقه وزارء الداخلية والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد والموارد المائية والإسكان للاطلاع على احتياجات المحافظة الخدمية والتنموية والاقتصادية للنهوض بها نحو الأفضل.

إعادة الإعماء هي مرحلة جديدة تخوضها محافظة درعا، بعد طي ملف المصالحات فيها وتوسع حالة الاستقرار والسعي لتطبيق الأنظمة والقوانين وبسط سلطة الدولة السورية بالكامل.

اهتمام كبير توليه الحكومة السورية للمنطقة الجنوبية، لما لها من موقع استراتيجي وأهمية حدودها الجغرافية المحاذية للحدود الأردنية حيث تفقد الوفد الحكومي واقع العمل في معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن مؤكدا السعي لترميم ماتبقى من مرافق خدمية فيه مطلع العام القادم.

مع استكمال التسويات الوطنية في مدن وبلدات محافظة درعا، تستقبل المحافظة وفدا وزاريا للعمل على تقديم الدعم الحكومي بكافة المجالات الخدمية والاستثمارية إيذانا بدخول المحافظة في مرحلة جديدة من البناء والإعمار.

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