شاهد..المبعوث الأممي هل سيفك شفرة الأزمة في السودان؟

العالم - مراسلون

عقب انقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، تدخلت البعثة الاممية في السودان، عبر مبادرة للحوار حاولت من خلالها جمع اطراف الأزمة واعادة الأوضاع لمًا كانت عليه سابقًا لحكومة شراكة بين العسكر والمدنيين برئاسة مدنية حسب الوثيقة الدستورية.

وقال القيادي بقوي الحرية والتغيير محمد المهدي: "توصيف ما حدث هو انقلاب بكامل الاركان، وهو مرفوض وعبر عنه الشعب السوداني بكل قوى في الشوارع التي يترسها الشباب الان يعيق الحركة الان، لمنع الانقلابيين بان يقوموا اكثر مما فعلوا".

وافق البرهان علي المبادرة بعد الضغوط الدولية والتي لم يكن يتوقعها علّ رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك يراجع اوراقه رغم الدعم الشعبي والدولي الذي حظي به.

وعقب قرار مجلس الامن الدولي ازاء الانقلاب العسكري وإدانته تعليق بعض المؤسسات الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ والاعتقالات التي تم لالمدنيين، يقف الفريق البرهان بين العقوبات الدولية والضغط الشعبي الرافض للانقلاب وبين اعتماده علي علي القوة العسكرية بما فيها الحركات المسلحة.

اتبّع الشارع السوداني سياسة مع العسكر اسماها الإنهاك وذلك بإعادة وضع المتاريس عقب ازاحتها من قبل العسكر طوال اليوم وتجنب الاشتباك معهم اضافة، لتعدد المسيرات من منطقة لأخري.

تتسارع الاحداث وتتلاحق اكثر بصورة معقدة في الفترة القادمة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة هذا الإنقلاب والمطالبة بمدنية الدولة، الشعب السوداني في إنتظار 30 من اكتوبر.

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