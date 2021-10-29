القوات الامنية تشدد اجراءاتها غربي الانبار العراقية

العالم - العراق

وقال المصدر في تصريح لوكالة المعلومة ان ” القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية على المناطق الغربية باتجاه حدود محافظة صلاح الدين بعد ساعات من تعرض سيطرة امنية في منطقة الصينية قبل يومين “.

واضاف المصدر ان ” الاجراءات الامنية جاءت على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا للتنظيم الارهابي في المناطق الصحراوية التي تربط مدن الانبار بمحافظة صلاح الدين ، مبينا ان” القوات الامنية داهمت مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية بدعم من طيران الجيش لتعقب بقايا التنظيم الارهابي ، موضحا ان” القوات الامنية عززت من تواجد قواتها في تلك المناطق للحيلولة دون تسجيل خرق امني مماثل ،مؤكدا ان القوات الامنية نشرت العديد من السيطرات الامنية الثابتة والمتحركة فيما كثف طيران الجيش من عمليات الاستطلاع الجوي على تلك المناطق لاستهداف اماكن ارتكاز بقايا التنظيم الارهابي “.

يشار الى ان مجموعة من عناصر ارهابي داعش شنوا ” قبل يومين” هجوما على نقطة تابعة لفوج طوارئ محافظة صلاح الدين في منطقة الصينية واسفر الحادث في حينه الى استشهاد اثنين من منتسبي الفوج واصابة جندي بجروح متفاوتة “.