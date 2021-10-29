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الاحتلال يخطر بتجريف طريق زراعي جنوب غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بتجريف طريق زراعي جنوب غرب بيت لحم
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بتجريف طريق زراعي في قرية المعصرة جنوب غرب بيت لحم.

العالم-فلسطين

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، وكالة الانباء الرسمية لـ"وفا"، بأن الاحتلال أخطر المواطن محمد بدر زواهرة بتجريف طريق زراعي بعرض ستة أمتار وطول كيلومترين كان قد شقه في منطقة "فتيح" بمحاذاة الشارع الرئيس.

يشار إلى أن الاحتلال صعد في الأيام القليلة الماضية من هجمته الاستيطانية في محافظة بيت لحم، تمثلت بإخطارات بالهدم ووقف البناء والعمل في منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية وجدران استنادية، واستصلاح أراض، وآبار مياه.

وفي السياق ذاته، أرغمت قوات الاحتلال، المواطن علي أسعد صلاح من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، على مغادرة أرضه الواقعة في منطقة "البيرة" جنوب البلدة، والمحاذية للبؤرة الاستيطاني "اتمار"، تحت تهديد السلاح، بحسب ما أفاد به الناشط الشبابي أحمد صلاح لمراسلنا.

وأضاف أن الاحتلال أخطر المواطن صلاح بعدم دخول أرضه إلا بعد الحصول على تصريح خاص.

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