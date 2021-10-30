السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تضررت من الإرهاب.. مشروع لترميم كنيسة قديمة في حلب

تضررت من الإرهاب.. مشروع لترميم كنيسة قديمة في حلب
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أجرى علماء الآثار في معهد التاريخ والثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية مسحا كاملا لإحدى أقدم الكنائس المسيحية المبكرة، وهي كنيسة القديسة هيلانة في حلب، والتي تضررت أثناء تحرير المدينة من الإرهابيين.

العالم-سوريا

وأفادت وكالة "تاس" الروسية الجمعة 29 أكتوبر بأن علماء الآثار الروس من بطرسبورغ سيقومون بناء على الصور الفوتوغرافية والفيديوهات والوصف العلمي بإعداد نموذج ثلاثي الأبعاد للكنيسة، سيساعد مستقبلا في إجراء عملية ترميمه.

وقال "ناطق باسم المعهد"، إن إحدى النتائج المهمة لعمل البعثة هي الانتهاء من جمع البيانات حول كنيسة القديسة هيلانة في حلب، وهي واحدة من أقدم الكنائس المسيحية في سوريا حيث يعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي.

وأسفرت العمليات الحربية الدائرة في حلب عن سقوط قنبلة على الكنيسة، بصفتها أثرا دينيا وتاريخيا للعصر الروماني، ولا تزال الكنيسة في حالة خطيرة. إلا أن بعض عناصرها، بما فيها بعض مكوناتها الخشبية التي يقدّر عمرها بـ1500 عام نجت من الدمار.

وعند فحص تلك الكنيسة التي أصبحت في وقت لاحق جزءا من المدرسة الحلوية، سجل العلماء موقع كل عنصر معماري وكل عمود وكل حجر، كما سجلوا حالة قبتها.

وستشكل كل تلك البيانات أساسا لإعداد نموذج ثلاثي الأبعاد لن يسمح برؤية الوضع الحالي للكنيسة القديمة التي بناها المسيحيون الأوائل، فحسب بل وإدراك ما كان عليه في البداية".

وقامت البعثة الأثرية الروسية السورية، التي تعمل منذ مطلع عام 2021 بجمع معلومات لإعداد النماذج ثلاثية الأبعاد للعديد من الآثار المسيحية المبكرة في مختلف محافظات سوريا. وفي إطار المشروع، قام علماء الآثار الروس والسوريون بفحص كنائس القرنين الخامس والسادس الميلادييْن في قرية دير الصليب في سوريا بمحافظة حماة وكنيسة قصر بن فردان المعروفة أيضا باسم معبد العناصر الأربعة.

وأوضح الناطق باسم المعهد أن "الكنائس الثلاث كلها لها آثار مميزة للحرب، وستتوقف سلامتها اللاحقة وإمكانية ترميمها المحتمل على تسجيل الضرر الذي تلقته، إلى جانب إعداد مشاريع للحفاظ على الآثار الدينية والتاريخية".

ويقضي المشروع كذلك بفحص 10 كنائس قديمة في سوريا مع تصويرها وإعداد نماذج ثلاثية الأبعاد لها.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. "أكل الموز" يتسبب بطرد سبعة سوريين من تركيا!

المهندسة السورية دينا قتابي بين أكثر المهندسات تأثيراً بالعالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!

تضررت من الإرهاب.. مشروع لترميم كنيسة قديمة في حلب

شاهد..امراة تقطع حبل الأمان عن عاملي طلاء وتتركهما معلقين على ارتفاع شاهق

شاب لبناني يحل مسألة رياضيات طرحها روزنفيلد عام 1974

بالفيديو.. "أكل الموز" يتسبب بطرد سبعة سوريين من تركيا!

صدور كتاب حول الدور البريطاني في الحروب اليمنية - السعودية