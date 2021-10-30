مصر تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري "شدد مجددا على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك التواجد الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني، إضافة إلى تأثيره المُباشر على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي".

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة أن تُفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق أيضا إلى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبه، أطلع المبعوث الأممي الوزير المصري شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار.