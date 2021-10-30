السعودية تلوم 'حزب الله' في أزمتها مع لبنان!

العالم - السعودية

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مزاعمه ضد حزب الله في لبنان مدعيا بأن "الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله" لافتًا إلى أنه "لا رأي لنا فيما إذا كانت حكومة لبنان تبقى أم ترحل" على حد قوله.

كما تطرق الى محادثات بلاده مع إيران وقال أن "المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدما" على حد وصفه.

ووصل بن فرحان إلى مقر انعقاد قمة العشرين في روما، وكان رئيس الوزراء الإيطالي في استقباله، ووصل قادة وممثلو دول مجموعة العشرين إلى مقر انعقاد القمة في روما.