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السعودية تلوم 'حزب الله' في أزمتها مع لبنان!

السعودية تلوم 'حزب الله' في أزمتها مع لبنان!
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

كما جرت العادة انتهج وزير الخارجية السعودي سياسة الاسقاط بشان الازمة التي اثارتها الممكلة ضد لبنان بذريعة تصريحات "قديمة" لوزير الاعلام اللبناني حول الحرب على اليمن، حيث ألقى الوزير السعودي اللوم على حزب الله في لبنان بهذا الشان في اطار محاولته لحرف الانظار عن جرائم المملكة في اليمن ومعاقبة الشعب اللبناني في ظل ظروفه الاقتصادية الصعبة.

العالم - السعودية

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مزاعمه ضد حزب الله في لبنان مدعيا بأن "الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله" لافتًا إلى أنه "لا رأي لنا فيما إذا كانت حكومة لبنان تبقى أم ترحل" على حد قوله.

كما تطرق الى محادثات بلاده مع إيران وقال أن "المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدما" على حد وصفه.

ووصل بن فرحان إلى مقر انعقاد قمة العشرين في روما، وكان رئيس الوزراء الإيطالي في استقباله، ووصل قادة وممثلو دول مجموعة العشرين إلى مقر انعقاد القمة في روما.

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