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المفوضية العراقية تفتح باب الطعون مجدداً بشرط واحد

المفوضية العراقية تفتح باب الطعون مجدداً بشرط واحد
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مفوضية الانتخابات العراقية، إعادة فتح باب الطعون على النتاتج، وفيما اشترطت حالة وحيدة تتعلق فقط توفر المدعيات الأولى التي لا تحمل توصية بالعد والفرز.

العالم - العراق

وقال حسن سلمان، مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات للعراقية الإخبارية: "منذ أن بدأت مفوضية الانتخابات عد وفرز أصوات المحطات المطعون بنتائجها باشرت وفق جدول زمني محدد للمحافظات وانهت هذا اليوم العملية مع 348 محطة بجانب الكرخ، كل الإشارات تبين أن النتائج مطابقة".

وأضاف: "من خلال تواجدنا اليومي بقاعة العد والفرز لمسنا حالة رضا من قبل وكلاء الأحزاب والمرشحين والمراقبين المحليين والدوليين على مجريات العملية ونتائجها، والامور بدأت تكون أكثر قناعة بالنسبة للمشتكين بصحة النتائج".

ولفت إلى أنه "يوم غد ستجري عملية العد والفرز للمحطات المطعون بنتائجها في 6 محافظات وهناك جوانب فنية ستراعى ولا يمكن التكهن بموعد الانتهاء".

وأكد أن "المفوضية فتحت الباب أمام تقديم طعون مجدداً بالنسبة بالمدعيات الأولى التي تمت احالتها إلى الهيئة القضائية التي لا تحمل توصية بالعد والفرز فقط ما يمنح المجال أمام المشتكين لتقديم اوراقهم".

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