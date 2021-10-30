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غريب ابادي يرد على مزاعم وزير الخارجية السويدي بِشان حقوق الانسان في ايران

غريب ابادي يرد على مزاعم وزير الخارجية السويدي بِشان حقوق الانسان في ايران
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

رفض نائب رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي"، التصريحات غير المدروسة لوزيرة الخارجية السويدية "آن ليندي" حول وضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية.

العالم - ايران

وكتب "غريب ابادي" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم السبت : انني استرعي انتباه وزيرة خارجية السويد الى "بيان 19 اكتوبر" لجمع من الخبراء المستقلين والمقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان الذي صدر تحت عنوان "تضامن السويد المفرط مع الحظر الامريكي، والذي اضرّ كثيرا بحق سلامة الشعب الايراني".

واضاف : ان القرار الذي اتخذه احد منتجي الضمادات في السويد بوقف ارسال الضمادات الى المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي" في ايران، يكشف عن تداعيات الانصياع المفرط للحظر الامريكي والذي من شانه ان يحرم المرضى الايرانيين من حقوقهم الانسانية ولاسيما حق السلامة الصحية فضلا عن التعامل غير الانساني معهم والمخاطرة بحياتهم".

يذكر ان تغريدة وزيرة الخارجية السويدية حول وضع حقوق الانسان في ايران، جاءت بالرغم من ان ستوكهولم تصنف ضمن 30 اكبر دولة مصدرة للسلاح على صعيد العالم؛ حيث قامت الاخيرة خلال السنوات الخمس الماضية بتصدير انواع الاسلحة المتطورة والاعتدة العسكرية الى السعودية والامارات، وكانت من بين الدول الرئيسية في اصدار قرارات حقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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