هبة الله أخوند زاده.. أول ظهور علني لـ'زعيم طالبان' في قندهار

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت حكومة طالبان في رسالة الأحد إن "هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل"، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين أفغان.

وهبة الله أخوند زاده زعيم طالبان يقود الحركة منذ 26 مايو/أيار 2016، ولم يظهر علنا منذ تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلفا لزعيمها السابق أختر محمد منصور.

وفي ظل قيادة أخوند زاده، وقعت الحركة اتفاق سلام تاريخيا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير/شباط 2020، وصفته بأنه "انتصار كبير" للجماعة.

وفي أعقاب دخول واشنطن أفغانستان عام 2001، لعب أخوند زاده دورا "فاعلا وقياديا" في "إحياء وتنظيم الحرب" ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان، حسب رواية طالبان.

وفي 30 يوليو/تموز 2005، تم تعين أخوند زاده نائبا لزعيم الجماعة الجديد الملا أختر محمد منصور بعد تأكيد وفاة مؤسسها وزعيمها الروحي الملا محمد عمر.

وفي مايو/أيار 2016، قتل زعيم طالبان الملا أختر محمد منصور في غارة أمريكية بطائرة دون طيار بالقرب من مدينة كويتا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان على الحدود الأفغانية، وتولى أخوند زاده زعامة الحركة.