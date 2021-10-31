الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هبة الله أخوند زاده.. أول ظهور علني لـ'زعيم طالبان' في قندهار

هبة الله أخوند زاده.. أول ظهور علني لـ'زعيم طالبان' في قندهار
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولون من طالبان أن القائد الأعلى للحركة الملا هبة الله أخوند زادة، شارك في حفل، مساء السبت، في قندهار بجنوب أفغانستان.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت حكومة طالبان في رسالة الأحد إن "هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل"، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين أفغان.

وهبة الله أخوند زاده زعيم طالبان يقود الحركة منذ 26 مايو/أيار 2016، ولم يظهر علنا منذ تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلفا لزعيمها السابق أختر محمد منصور.

وفي ظل قيادة أخوند زاده، وقعت الحركة اتفاق سلام تاريخيا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير/شباط 2020، وصفته بأنه "انتصار كبير" للجماعة.

وفي أعقاب دخول واشنطن أفغانستان عام 2001، لعب أخوند زاده دورا "فاعلا وقياديا" في "إحياء وتنظيم الحرب" ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان، حسب رواية طالبان.

وفي 30 يوليو/تموز 2005، تم تعين أخوند زاده نائبا لزعيم الجماعة الجديد الملا أختر محمد منصور بعد تأكيد وفاة مؤسسها وزعيمها الروحي الملا محمد عمر.

وفي مايو/أيار 2016، قتل زعيم طالبان الملا أختر محمد منصور في غارة أمريكية بطائرة دون طيار بالقرب من مدينة كويتا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان على الحدود الأفغانية، وتولى أخوند زاده زعامة الحركة.

روابط ذات صلة

"طالبان" تسعى للإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الأفغانية في الخارج

سفير اليابان لأفغانستان يلتقي بوزير خارجية حكومة طالبان

إلى أين تتجه أفغانستان في ظل تدهور الإقتصاد والإرهاب الداعشي وحكم طالبان؟

قطر تدعو المجتمع الدولي للانخراط في حوار بناء مع طالبان

أفغانستان... مظاهرة نسائية في كابل تطالب باحترام حقوق المرأة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال قمة العشرين.. الرئيس الصيني يدعو للاعتراف المتبادل بلقاحات كورونا

الازمة مفتوحة بعد قطيعة السعودية مع لبنان

تعرف على طرق سهلة تحميك من 'نزلة البرد' قبل أن تبدأ!

سقوط صواريخ كاتيوشا بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد

بالصور..الكشف عن أكبر فسيفساء أرضية بالعالم في فلسطين المحتلة!

شاهد بالفيديو.. صنعاء: قرداحي وصف حرب اليمن بدقة والسعودية تنتقم منه لهزيمتها الساحقة بمأرب