وزارة النقل اليمنية تدين استهداف مطار عدن الدولي

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وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أن هذا الاعتداء الآثم ليس الأول بل سبقه عدة أفعال تكفيرية تهدد المطار والمسافرين والعاملين فيه.

وأكد البيان، انه يجب على القوى المرتهنة للخارج والمنفذة لأجندة قوى العدوان أن تحيد المطار، باعتباره منشأة مدنية حيوية تخدم أبناء الشعب اليمني .

وأشار إلى أن هذه الأعمال التكفيرية الجبانة تأتي نتيجة طبيعية للانفلات الحاصل الذي صنعه الاحتلال وصراع القوى المحتلة على حساب أبناء الشعب اليمني ومقدراته في ظل انفلات أمني وتسيب من حكومة المرتزقة وعدم تحملها مسؤوليتها.