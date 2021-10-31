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اقتراح في "الكنيست" لحجب الثقة عن حكومة بينيت 

اقتراح في
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأحد، أن المعارضة الإسرائيلية تقدمت باقتراح لحجب الثقة عن حكومة نفتالي بينيت.

العالم - الاحتلال

ووفق القناة العبرية السابعة؛ فإن جلسة (الكنيست) غداً الاثنين، ستُفتتح بالتصويت على اقتراح للمعارضة بزعامة رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب الليكود، بنيامن نتنياهو، بالتصويت على مشروع بسحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.

وبحسب القناة فإن الائتلاف الحاكم في الكيان الاسرائيلي قرر مقاطعة الجلسة احتجاجًا على تقديم الاقتراح في غياب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي سيتوجه إلى مدينة غلاسكو بأسكتلندا، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وأشارت إلى أنه يتوقع أن يصادق على مشروع القرار في ظل تغيب أحزاب الائتلاف، موضحة أن القرار لا يعني سقوط الحكومة، حيث يحتاج ذلك إلى تأييد 61 عضواً في البرلمان، وهذا ما لا يتوفر للمعارضة التي تملك 59 مقعدًا، منها ستة مقاعد لما يسمى بـ"القائمة العربية المشتركة".

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