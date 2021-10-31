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محمد عبدالسلام: لبنان قادر على مواجهة التحديات مهما بلغت

محمد عبدالسلام: لبنان قادر على مواجهة التحديات مهما بلغت
الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام أن لبنان دولة وشعبا ومقاومة قادرٌ على مواجهة التحديات مهما بلغت.

العالم - اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر مساء اليوم الأحد، إن "لبنان دولة وشعبا ومقاومة قادرٌ على مواجهة التحديات مهما بلغت"، مذكراً أن من ألحق أول هزيمة عربية ماحقة بالعدو الإسرائيلي هو شعب لبنان.

وأضاف: "العربي كل العربي هو من يتصدى لأمريكا وإسرائيل لا من يلتحق بهما ذيلا، ويستهدف الأمة بدعوى العروبة".

وكان رئيس الوفد الوطني اليمني أكد أمس الأول، أن الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع.

وخاطب شعب لبنان الشقيق بقوله: "لا يروعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصال اليمن بفضل الله وتوفيقه".

تجدر الإشارة إلى أن حملة مسعورة تقودها السعودية ضد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بعد تصريحات له قبل توليه منصبه الوزاري، وصف فيها حرب اليمن بـ"العبثية"، مضيفاً أنّ "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية ومحلية.

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محمد عبدالسلام: لبنان قادر على مواجهة التحديات مهما بلغت

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