محافظ مأرب يتفقد الوضع في مديرية جبل مراد المحررة

العالم - اليمن

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ طعيمان بمواقف أبناء مديرية جبل مراد، وانحيازهم للوطن وأمنه واستقراره، وقرارهم الحكيم والموحّد بتجنيب مناطقهم المعارك والحرب، برفضهم تمترس مرتزقة العدوان في المديرية.

وأكد طعيمان أن قيادة السلطة المحلية تولي مديرية جبل مراد أولوية في المشاريع والخدمات، نظرا لما عانته من حرمان وتهميش خلال العقود الماضية، مشدداً على أهمية تظافر جهود الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

ونقل المحافظ طعيمان تحايا قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، قائلا: "إن تواجدنا اليوم بينكم، وزيارتنا لمناطق المديرية تأتي بناءً على تكليف من القيادة، لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع إلى قضاياهم وهمومهم، وسنعمل بكل جهد على حلها، وتوفير الاحتياجات اللازمة للمديرية، وتشغيل المشاريع والمرافق الخدمية، وتطبيع الأوضاع".

من جانبه، أشار نائب مشرف المحافظة، حسين أبو ناب، إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان سعودي أمريكي للعام السابع على التوالي، وما تتعرض له المحافظة من قصف هستيري في محاولة للانتقام من أبناء مأرب الأحرار، نتيجة مواقفهم الرافضة للعدوان، مؤكدا أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال لاستكمال معركة التحرير.

بدورهم، رحّب مشايخ ووجهاء مديرية جبل مراد بزيارة المحافظ طعيمان، مجددين مواقفهم الرافضة للعدوان ودعمهم لمعركة تحرير ما تبقى من المحافظة من دنس الغزاة والمحتلين.

وأثري اللقاء القبلي بالعديد من المناقشات والآراء حول احتياجات وقضايا المديرية، وسبل حلها ومعالجتها.

حضر اللقاء مدير مديرية جبل مراد، محمد مفتاح، ومدير مكتب النقل، علي مجيديع، ومدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، محمد السعدي، وعدد من المشايخ والوجهاء والقيادات الأمنية والعسكرية.