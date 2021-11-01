3 أغذية ترفع خطر الإصابة بتجلطات الدم فاحذروها

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وأوضح بروديوس في لقاء مع "القناة الأولى" الروسية بأن الأغذية التي تحتوي على فيتامين K تتسبب في تجلط الدم، لافتا إلى أن هذا الاحتمال يزداد لدى المسنين الذي يعانون من توسع الأوردة، وكذلك الأشخاص الذي يعانون من أمراض في القلب أو الأوعية الدموية، أو هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة غير صحي.

وأكد الطبيب الروسي على أن هؤلاء الأشخاص عليهم بشكل عام تجنب الأغذية التي تحتوي على كمية كبيرة من هذا النوع من الفيتامينات.

وشرح بأن "هناك 3 مواد غذائية تحتوي على فيتامين K بكمية كبيرة وهي البقدونس والسبانخ والريحان".

وقال إن "100 غرام من البقدونس تحتوي على 20 جرعة يومية من فيتامين K، بينما تحتوي 100 غرام من الريحان 7 جرعات والسبانخ تحتوي على 6 جرعات".

ومن جانبها حذرت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية، إيلينا ماليشيفا، من تجاوز الجرعة اليومية من فيتامين K، وقالت إن تناول ما مقداره 20 جرعة في البقدونس تشكل خطرا صحيا.

ولفتت إلى أن "مخاطر ظهور تجلط الدم أعلى بمقدار 20 مرة مما هي عليه في الحياة العادية".

وبحسب موقع "webteb" المتخصص في الصحة، فالجلطة الدموية عبارة عن "تكتل من الخلايا الدموية، تغيرت في هيئتها من الشكل السائل الطبيعي إلى قوام أكثر صلابة".