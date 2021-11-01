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الجهاد تطالب القاهرة بضمانات وتحديد وقت لكسر الحصار عن غزة

الجهاد تطالب القاهرة بضمانات وتحديد وقت لكسر الحصار عن غزة
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مصرية خاصة كواليس لقاء وفد حركة الجهاد الإسلامي برئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، خلال زيارة الوفد إلى القاهرة التي استمرت ثلاثة أيام.

العالم - فلسطين

وقالت المصادر، إن الحركة بدت متشددة في توجهاتها للمرحلة المقبلة، رافضة التعامل بجدية مع ما تطرحه إسرائيل بشأن الوضع في غزة، مضيفة أن "وفد الحركة طالب الجانب المصري بضمانات حقيقية، وتحديد مدى زمني واضح لكسر الحصار" المفروض على القطاع منذ 2007.

وكان وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، قد وصل خلال الأيام الماضية إلى القاهرة بدعوة مصرية للنقاش حول عدد من الملفات. وكشفت المصادر أن "مصر سعت لامتصاص موقف الحركة، عبر مجموعة من الوعود بشأن التسهيلات التي تقدمها للقطاع، وستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت"، موضحة أن "القاهرة أطلعت قيادة الحركة على تصورها بشأن خطة شاملة لتخفيف الأوضاع الإنسانية القاسية في القطاع، تشمل حركة السفر على معبر رفح، كما تشمل أيضاً التصور المصري الخاص بإعادة الإعمار في قطاع غزة، على ضوء الوساطة التي تقودها القاهرة".

وكشفت المصادر عن خطة مصرية شاملة، تتضمن تطوير حركة السفر على معبر رفح بشكل كامل، بدءاً من زيادة أعداد المسافرين في الاتجاهين، وإقامة مناطق إعاشة وسكن وخدمات للمسافرين في الجانب المصري للتيسير عليهم، مع تطوير كامل للطرق المؤدية للمعبر وتخفيف الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمسافرين من وإلى المعبر، مع توسعة كافة الطرق في الجانب المصري في شرق قناة السويس وتمهيدها، وتشغيل أسطول جديد من حافلات النقل، ووضع ضوابط صارمة لأسعار التذاكر والنقل التي تقوم بها شركات مصرية لضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال معاناة وحاجة المسافرين.

وكشفت المصادر أن وفداً مصرياً، يتضمن أمنيين وهندسيين، يوجد في الوقت الراهن في قطاع غزة، لمتابعة الأعمال التمهيدية لمواقع العمل التي حددتها القاهرة لبدء عمليات المبادرة المصرية لإعادة الإعمار وبناء مدينة سكنية لأهالي القطاع. وأوضحت المصادر أن الجانب المصري أطلع وفد الحركة كذلك على الجهود التي تقودها القاهرة لانتزاع تسهيلات للفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، من خلال الوساطة المدعومة أميركياً في هذا الإطار.

من جانبه، أكد وفد الحركة أن ملف الأسرى جزء لا يتجزأ من أية معادلة يتم التوافق بشأنها، وأنهم رقم أساسي في أي معادلة، مشدداً على أن أية انتهاكات سيواجهها الأسرى في السجون خلال أي فترة مقبلة سيكون هناك رد قاسٍ عليها.

المصدر - العربي الجديد

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