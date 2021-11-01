كيان الإحتلال يتدرب على مواجهة سيناريو كارثي حيال صواريخ حزب الله

العالم - خاص بالعالم

قلق كان واضحا في الاعلان عن مناورات عسكرية شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة على امتداد الحدود مع لبنان، وذلك بهدف فحص كفاءة وجاهزية ما يسمى بقوات الاحتياط، في حال اندلاع مواجهة عسكرية على الحدود.

صحيفة يديعوت احرونوت قالت ان التدريبات ستحاكي حربا مع ايران وحزب الله ،وخصوصا فيما يتعلق بسقوط مئات الصواريخ على مدن الكيان ومنشآته الحيوية.

واضافت ان بعض التدريبات ستشمل محاكاة لهجمات صاروخية من الشمال والشرق بمعدلات يومية مرتفعة.



وحسب القناة السابعة العبرية، سيتخلل المناورة سيناريو تنفيذ حزب الله ، غارات مفاجئة على أهداف إسرائيلية ،مصحوبة بوابل من الصواريخ المضادة للدبابات.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أمنية اسرائيلية ان التدريبات ستتعامل مع إطلاق صواريخ دقيقة يمكن أن تؤدي إلى تعريض مصانع المواد الخطرة ومخازن الامونيا في منطقة خليج حيفا للخطر.

خوف معطوف على تهديدات سابقة لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي توعد بضرب منطقة خليج حيفا في حال استهدف جيش الاحتلال للبنية التحتية في لبنان.



فالخوف الاسرائيلي برز واضحا في اكثر من مناسبة وهو المتأتي من ان قوات الرضوان التابعة لحزب الله تستطيع ان تدخل مستوطنات الشمال واحتلالها وايقاع اكبر قدر من الخسائر البشرية في صفوف قوات الاحتلال.

وهو ما دفع بالمسؤولين الى الاعلان عن خطتين لاجلاء سكان مستوطنات الشمال في حال اندلاع مواجهات مستقبلية.وتستمر التدريبات حتى الخميس المقب.

وستشمل ايضا التصدي لهجمات إلكترونية والصواريخ التي ستعطل الحياة في الكيان بحسب توقعات سلطات الاحتلال.

والمثير أنه للمرة الأولى في تاريخها تؤمن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية باندلاع اضطرابات في مناطق عربية داخل الخط الأخضر، ولذا فإن التدريب يحاكي التعامل مع هذا السيناريو.



لقد اثبتت القبية الحديدية فشلها في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية ،التي وصلت الى القدس المحتلة وتل ابيب.

فهل تستطيع تلك المناورات المزعومة ان تدخل الطمأنينة الى قلوب المستوطنيين ومعهم سلطات الاحتلال بعد ان راكمت المقاومة كما وعددا ونوعا قدرات هائلة وباتت هي من يفرض معادلة توازن الرعب على الكيان الاسرائيلي؟

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