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بعد طرده الاعلاميين.. الديلمي يوجه رسالة الى مدير تربية كركوك

بعد طرده الاعلاميين.. الديلمي يوجه رسالة الى مدير تربية كركوك
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكد وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي، اليوم الاثنين، أهمية الدور الوطني والريادي والنبيل الذي تقوم به وسائل الاعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة) في مساندة جهد الوزارة الرامي الى دعم وتطوير مسيرة التعليم، مشيداً بتغطية فعاليات انطلاق الدوام الرسمي اليوم في مدارس العراق كافة.

العالم - العراق

ووجه الدليمي مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين عبر مكالمة الهاتفية التي اجراها معهُ اليوم، بـ"ضرورة حسن التعامل مع الجهات الإعلامية"، مشيراً الى ان "تلك الجهات عملت طوال الوقت دوراً بارزاً في نقل الصورة المشرقة من عمل المؤسسة التربوية خاصة مع اطلالة العام الدراسي الجديد ، مؤكدا تطبيق توجيهات الوزارة السابقة بعدم السماح لأي عنصر مسلح ان يدخل الى الحرم المدرسي ".

وختم وزير التربية حديثهُ بالقول: "نقدم عبارات الشكر والثناء الى الأخوة الإعلاميين والصحفيين كافة على جهدهم وعملهم الدؤوب والمتواصل في عكس الجانب المشرق من العملية التربوية والتعليمية في بلدنا الحبيب".

وفي وقت سابق، اقدم مدير عام تربية كركوك على طرد الاعلاميين من مدرسة الكندي اثناء تغطيتهم لاحتفالية العام الدراسي الجديد رغم مواقفته يوم امس على ذلك.

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