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شاهد..مندوب الكيان الاسرائيلي بالأمم المتحدة يمزّق تقرير حقوق الإنسان!

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أقدم مندوب الكيان الاسرائيلي الأممي جلعاد إردان على تمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يدين فيه المجلس جرائم الاحتلال، خلال عدوانه على قطاع غزة، وقد أثار هذا الفعل مشاعر أهالي الضحايا في غزة والذين اعتبروا ان الاحتلال تمادى في عنجهيته ويتصرف وكأنه فوق القانون.

العالم - مراسلون

صفعة اسرائيلية جديدة على وجه منظمة أممية فقد قام جلعاد أردان ممثل الكيان الاسرائيلي في الأمم المتحدة، بتمزيق قرارا كان قد اصدره مجلس حقوق الانسان الأممي يدين بموجبه الجرائم الاسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.

بالصوت والصورة يرد ضحايا العدوان على تمزيق القرار، "مشهد الطفل وهو يبكي على والده في الجنازة".

خلف هذه الصرخات طفل بات الان يتيما، يعيش معاناة سببها الاحتلال

اما ابراهيم وبراء فجريمة والدهم وشقيقهم وفق شريعة الغاب الاسرائيلة، انهم اصرا على زراعة أرضهم لتوفير لقمة عيش عائلتهم فقنصهم بنيرانه

اذا ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يصرون على ملاحقته مهما تجبّر وتكبر .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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