شاهد..مندوب الكيان الاسرائيلي بالأمم المتحدة يمزّق تقرير حقوق الإنسان!

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صفعة اسرائيلية جديدة على وجه منظمة أممية فقد قام جلعاد أردان ممثل الكيان الاسرائيلي في الأمم المتحدة، بتمزيق قرارا كان قد اصدره مجلس حقوق الانسان الأممي يدين بموجبه الجرائم الاسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.

بالصوت والصورة يرد ضحايا العدوان على تمزيق القرار، "مشهد الطفل وهو يبكي على والده في الجنازة".



خلف هذه الصرخات طفل بات الان يتيما، يعيش معاناة سببها الاحتلال



اما ابراهيم وبراء فجريمة والدهم وشقيقهم وفق شريعة الغاب الاسرائيلة، انهم اصرا على زراعة أرضهم لتوفير لقمة عيش عائلتهم فقنصهم بنيرانه



اذا ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يصرون على ملاحقته مهما تجبّر وتكبر .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...