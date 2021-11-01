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بالصور.. الشرطة الاتحادية تدمر اوكار لـ"داعش" في وادي سبيلان

بالصور.. الشرطة الاتحادية تدمر اوكار لـ
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن استمرار عمليات مطاردة العصابات الاجرامية وتدمير وكرها في وادي سبيلان في محافظة كركوك.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، ان "قطعات اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية تواصل عملياتها في تضييق الخناق على فلول العصابات الارهابية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضمن قاطع عمليات كركوك منطقة "وادي سبيلان" بعد قتل أحد عناصرها وإصابة اثنين منهم في عملية نوعية يوم أمس ".

واضافت ان "القوة المنفذة للواجب تمكنت من تعقب آثار الارهابيين وترصد وكر لهم تحتوي على ملابس ملطخة بالدماء ومواد غذائية ومنزلية بالإضافة إلى 116 اطلاقة بندقية كلاشنكوف و2 أسطوانة اوكسجين وأكياس تحتوي قطع حديدية وأسلاك كهربائية تم تدميره بالكامل من قبل مفارز الجهد الهندسي ".

واشارت القيادة الى ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الاستباقية لمطاردة فلول داعش الارهابي وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية ضمن قواطع المسؤولية في كركوك".


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