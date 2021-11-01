شاهد.. الاستعراض الإسرائيلي سيذهب أدراج الرياح

العالم - العين الإسرائيلية

قال منصور فی حديث لبرنامج "العين الإسرائيلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان المناورات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي وبحضور وزير الدفاع الاماراتي تثبت وبشكل صريح مدى القلق الصهيوني الاماراتي من القوة المتنامية والمتطورة للقوات المسلحة الايرانية، بمختلف المجالات سواء كانت على المستوى الجوي او على المستوى البري او البحري.

واضاف: ان الحروب العالم اليوم تغيير نمطها من تقليدية الى تقنية، وما حصل في الكيان الاسرائيلي منذ ايام من خرق للخصوصة هو اكبر دليل على هذا.

واوضح منصور ان كل المحاولات والمناورات والحرب النفسية التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي شنها على ايران لن تجدي نفعاً ولن يجنى ثمارها، مشدداً على ان ايران لن تتراجع عن موقفها الثابت والمشرف في المنطقة بالعكس هي عازمة ومتقدمة وتفرض ذاتها وقوتها على كل الاصعدة.

واشار منصور الى ان الولايات المتحدة تنحي امام الصمود الإيراني والمواجهة والثقة المتقدمة لدى ايران، سوءا كانت على المستوى السياسي والوحدة الوطنية أو على مستوى القدرات العسكرية،موضحاً ان ايران رغم كل العقبات التي فرضت عليها استطاعت ان تتقدم في كل المجالات لذا لا يوجد ضغط يجعلها ان تتراجع عن ما وصلت اليه.

وأكد منصور ان مهما بلغ الضغط الاسرائيلي على الولايات المتحدة الاميركية من اجل خوض الخيار العسكري مع ايران، فلن يجدي نفعاً لانه مسير مكلف ومجهول الهوية بالنسبة الاميركا و يضر مصالح في المنطقة، والاهم من كل هذا القوة العسكرية الرادعة لايران تحول بين اتخاذ هكذا خطوة مجنونة.

وشدد منصور على ان الدروس التي تجرعها الكيان الاسرائيلي في حربه البرية على لبنان والخسائر الفادحة التي تحملها وكاس الهزيمة التي تذوقه يمنعه من خوض اي حرب برية على لبنان او غزة او اي دولة اخرى.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5878518/