العالم-فلسطين

وقال مشعل في تصريحات صحفية، إن️" رئيس الحركة إسماعيل هنية تواصل مع عوائل أهلنا في حي الشيخ جراح ورفع معنوياتهم، ومعنوياتهم مرتفعة، وأعطاهم ضمانة المقاومة انها معهم وستدافع عنهم"، مؤكداً بأن المقاومة ستوجه إنذارًا جديدًا للاحتلال.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد وجهت تحذيرا شديدا وواضحا للاحتلال "الإسرائيلي"، في شهر مايو الماضي ، قالت فيه " إن لم يتوقف عن استهداف أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذين يتهددهم خطر التهجير القسري الجماعي لصالح الجمعيات الاستيطانية؛ فأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً، الامر الذي ترجمته المقاومة على الأرض واستهدفت جيبا عسكريا على حدود قطاع غزة وقصف مدينة القدس المحتلة بعدد من الصواريخ، والدخول في مواجهة جديدة اسمتها المقاومة معركة "سيف القدس".