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مصدر يكشف موعد العملية العسكرية التركية شمال سوريا!

مصدر يكشف موعد العملية العسكرية التركية شمال سوريا!
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

ذكر مصدر في المعارضة السورية أن الجيش التركي والجماعات المسلحة السورية المتحالفة معه قد يطلقان عملية عسكرية ضد ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في وقت قريب.

العالم-سوريا

وقال المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، امس الاثنين: "تركيا تعتزم إطلاق عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء ووجهت لفصائل المعارضة بالاستعداد للعملية".

وأوضح المصدر أن العملية ستبدأ من اتجاهي مدينتي أعزاز وتل أبيض في شمال سوريا.

وتتهم تركيا أمريكا وروسيا بعدم الوفاء بوعودهما، بما يتعلق بإبعاد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها "الوحدات الكردية" عن الحدود التركية مع سوريا.

وفي وقت سابق من الاثنين أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.

والعملية الجديدة ستكون في حال إطلاقها الخامسة التي تشنها القوات التركية في الأراضي السورية منذ العام 2016.

المصدر: وكالات

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