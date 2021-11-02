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مجلس الأمن يكثف جلساته بشأن ليبيا

مجلس الأمن يكثف جلساته بشأن ليبيا
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

خصص مجلس الأمن الدولي جلستي إحاطة بشأن ليبيا، ستكون الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما.

العالم - ليبيا

وبحسب بيان للمجلس، أعلن فيه جدول أعماله لشهر نوفمبر على موقعه الرسمي فإن الإحاطة الأولى تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما الإحاطة الثانية هي النصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

يأتي هذا قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية الرئاسية المقررة ديسمبر المقبل، وتعقبها الانتخابات البرلمانية في يناير، وسط آمال عريضة في إخراج البلد الجريح من النفق المظلم الحبيس فيه منذ 10 سنوات بعد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي.

وأفادت وسائل اعلامية إن إحدى الجلستين ستكون في النصف الأول نوفمبر، وتختص بالاطلاع على ما تم التوصل إليه في ملف الانتخابات، ومناقشة الخطة الموضوعة لإخراج المرتزقة فضلا عن آلية عمل المراقبين في البلاد.

والجلسة الثانية في النصف الثاني من الشهر، ومتوقع أن تحمل إجراءات لضبط العملية السياسية والانتخابية بشكل أكبر، كما سيتسلم المجلس بيانا مكتوبا أعدته البعثة الأممية عن المخاوف التي يُخشى أن تعطل سير الانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.

وعن إحاطة المحكمة الجنائية الدولية اشارت وسائل الاعلام هذه إلى أنها إجراء روتيني يحدث كل 6 أشهر، ولا يتضمن ليبيا فقط، متوقعة أن يكون لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، النصيب الأكبر في الجلسة.

وكان مجلس الأمن أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي مارس 2011 أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة للقذافي الابن تخص جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ادعى معارضوه ارتكابها بواسطة أجهزة الدولة خلال المظاهرات المعارضة للرئيس القذافي فبراير 2011.

وآخر إحاطة قدمها يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لمجلس الأمن كانت سبتمبر الماضي، وأعرب فيها عن تفاؤله بإجراء الانتخابات، وأطلع المجلس على ما تم التوصل إليه من إنجاز للقوانين الخاصة بالانتخابات وجهود اللجنة العسكرية "5 + 5" في وضع خطة لإخراج المرتزقة ونزع السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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