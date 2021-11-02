تبون: غيرة الشعب الجزائري على بلاده أنقذت مقومات الدولة من الانهيار الوشيك

العالم - الجزائر

وأعلن تبون، في رسالة له عشية احتفال بلاده بالذكرى الـ67 لاندلاع حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، عن إجراء الانتخابات المحلية الولائية والبلدية في السابع والعشرين من الشهر المقبل.

وأضاف: "أن هذا تأكيد لإرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين.. ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ، للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية".

وكشف الرئيس الجزائري عن انطلاق الحكومة في تنفيذ استراتيجية الإنعاش الاقتصادي بوتيرة أسرع، والتكفل بالجوانب الاجتماعية بالفعالية والنجاعة المطلوبة.

وأكد تبون، أنه على ثقة تامة بأن الآمال التي يعلقها الشعب الجزائري على مسار البناء الوطني هي آمال ستتحول إلى واقع في حياة كل الجزائريين.