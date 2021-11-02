مقتل 19 شخصا وإصابة 34 في انفجار مستشفى كابول

العالم - أفغانستان

وأفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارين قويين أعقبهما صوت إطلاق رصاص في مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابل.

وأفاد شاهد للوكالة، بسماع دوي انفجار قوي أعقبه صوت إطلاق رصاص بالقرب من المكان.

كما نقلت الوكالة عن شهود آخرين، سماع دوي انفجار ثان وإطلاق نار قرب المستشفى.

وأعلن المتحدث باسم داخلية حكومة "طالبان، قاري سعيد خوستي، أن قنبلة انفجرت عند مدخل مستشفى في الحي العاشر في كابول".

في السياق أيضا، نقلت وكالة "رويترز" عن حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على موقع "تويتر" إعلانها عن إصابة تسعة في هجوم كابل ونقلهم لمستشفى تديره الجماعة.