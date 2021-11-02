شاهد.. تفاصيل المسرحية الدموية اليوم في افغانستان

العالم - خاص بالعالم

تحول مستشفى سرداد محمد داوود خان العسكري بوسط العاصمة الافغانية كابول الى مسرح لاحداث دموية خلفت عشرات القتلى والجرحى.

عند مدخل المستشفى الذي يقع بالقرب من الحي الدبلوماسي السابق فجر انتحاري عبوة ناسفة اعقبه اشتباكات بين مسلحين وحراس المستشفى بحسب مصادر امنية، وبعد دقائق قليلة وقع تفجير اخر عند تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث، هز العاصمة من قوته.

ومع ارتفاع اعمدة الدخان، نشرت حكومة طالبان قواتها في المنطقة، واغلقت الطرق المؤدية الى مكان التفجيرين، وسط تحليق طائرتي هليكوبتر فوق المنطقة.

فيما نقلت وكالة بختار الرسمية عن شهود عيان ان مسلحي جماعة داعش الارهابية الوهابية دخلوا المستشفى واشتبكوا مع قوات الامن.

ورغم تاكيد حكومة جماعة طالبان انتهاء الهجوم ومقتل جميع المهاجمين، الا ان الوضع الامني يبقى التحدي الاكبر الذي تواجهه الجماعة منذ سيطرتها على الحكم في البلاد منتصف شهر اغسطس الماضي، خاصة وان الانفجاران ياتيان ضمن سلسلة تفجيرات وقعت في انحاء مختلفة من افغانستان، استهدفت خلالها جماعة داعش الوهابية مساجد اتباع ال البيت عليهم السلام ما ادى الى استشهاد وجرح عشرات المصلين.

تفجيرات تتزامن مع تصريحات اميركية بان افغانستان ستشهد خلال العامين المقبلين ما وصفته بتهديدات عنيفة من جماعتي داعش والقاعدة، وهو ما يطرح تساءلات مهمة تجاه الاطراف التي تدعم الجماعات الارهابية وتقويها، ومن يخطط لتحويل افغانستان لمقر لهذه الجماعات التي فشلت في اقامة نفوذ كبير لها في سوريا والعراق.