الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. توضيح جديد من صحة ميسان بشأن حالات التسمم

العراق.. توضيح جديد من صحة ميسان بشأن حالات التسمم
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

اصدرت دائرة صحة محافظة ميسان جنوبي العراق، الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن حالات التسمم التي حدثت في المحافظة.

العالم-العراق

وقال اعلام صحة ميسان في بيان، إن "390 حالة تسمم وحالة وفاة واحدة"، مشيراً الى أن "الجميع تماثلوا بالشفاء عدا 13 حالة مازالوا يتلقون العلاج في المستشفى".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن اتخاذه الإجراءات القانونية بحق صاحب مطعم ومتهمين، بعد تسمم عشرات المواطنين في ميسان بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم شعبي بالمحافظة.

بدوره، أوعز قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي، الى كافة الجهات التحقيقية بمتابعة حالات التسمم، وعدم التهاون بملابسات الحادث وعرض التقرير التحقيقي أمام أنظاره بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم بصدده.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حادثة تسمم جماعي بالعراق.. توقيف صاحب مطعم وستة آخرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة ضابط عراقي ومسلحين اثنين باشتباك في ديالى

مدير الـ(CIA) يلتقي في موسكو برئيس مجلس الأمن القومي الروسي + فيديو

"طالبان" تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان

كورونا في سوريا.. ارتفاع في الاصابات وتطمين من "الفطر الأسود"

بالوثيقة.. العراق ينضم رسمياً إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية

محمد عبدالسلام: قوى العدوان تخطئ في إصرارها على مواصلة العدوان