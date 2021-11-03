العراق.. توضيح جديد من صحة ميسان بشأن حالات التسمم

العالم-العراق

وقال اعلام صحة ميسان في بيان، إن "390 حالة تسمم وحالة وفاة واحدة"، مشيراً الى أن "الجميع تماثلوا بالشفاء عدا 13 حالة مازالوا يتلقون العلاج في المستشفى".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن اتخاذه الإجراءات القانونية بحق صاحب مطعم ومتهمين، بعد تسمم عشرات المواطنين في ميسان بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم شعبي بالمحافظة.

بدوره، أوعز قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي، الى كافة الجهات التحقيقية بمتابعة حالات التسمم، وعدم التهاون بملابسات الحادث وعرض التقرير التحقيقي أمام أنظاره بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم بصدده.