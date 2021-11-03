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العراق.. تحديد موعد إنجاز الفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها

العراق.. تحديد موعد إنجاز الفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

حددت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، موعد إنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها، فيما رجحت تقديم طعون جديدة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر.

العالم-العراق

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك احتمالية بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي"، متوقعاً "تقديم طعون جديدة لعدد من المحطات، بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين".

وأضاف، أن "عملية العد والفرز اليدوي سواء امتدت للاسبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم الطعون"، موضحاً، أن "هناك فترة لاحقة تتضمن النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات والتي تمتد الى 10 أيام".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد اعلنت في 16 اكتوبر اكتمال النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وقالت إن النتائج قابلة للطعون، فيما اعلنت قوى سياسية ومنها الإطار التنسيقي رفضها الكامل للنتائج.

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