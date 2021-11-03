ميانمار تتحدى الضغوط الدولية وترفض زيارة مبعوث من آسيا لـ سو تشي

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وقال سو وين، الرجل الثاني في قيادة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة وأطاح بحكومة سو تشي المنتخبة، إن السماح بزيارة أي أجنبي لشخص متهم بجرائم أمر يتنافى مع القوانين المحلية.

وذكر في كلمة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية "اعتقد أنه لا يوجد بلد يسمح لأحد بتجاوز القانون بهذا الشكل".

جاءت تصريحاته في أعقاب قمة عبر الانترنت في الأسبوع الماضي لقادة آسيان لم تحضرها ميانمار احتجاجا على استبعاد قائد المجلس العسكري مين أونج هلاينج لعدم التزامه باتفاق السلام.

ووصفت ميانمار ذلك بأنه انتهاك لميثاق آسيان الذي يقضي بالتوافق وعدم التدخل، ورفضت إرسال ممثل أقل مكانة.

وبُثت تصريحات سو وين خلال اجتماع عبر الإنترنت لآسيان أمس الثلاثاء.

وتشهد ميانمار احتجاجات وإضرابات وموجة عنف منذ الانقلاب العسكري، وقتلت قوات الأمن أكثر من 1200 مدني وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة نقلا عن جماعة مراقبة محلية.