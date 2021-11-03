الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات العراقية تعتقل ارهابية كانت تتجسس على الاجهزة الامنية

القوات العراقية تعتقل ارهابية كانت تتجسس على الاجهزة الامنية
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

القت الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابية كانت تزود عناصر داعش بمعلومات عن الاجهزة الأمنية في صلاح الدين.

العالم-العراق

خلية الاعلام الامني في بيان، انه "تاكيدا لمساعيها في مراقبة تحركات العناصر الارهابية والوصول الى مَلاذاتهم وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء والتي اكدت دخول إحدى الارهابيات الى منطقة يثرب بقضاء بلد في صلاح الدين، وعلى اثر ذلك وبمتابعة وملاحقة من استخبارات لواء مغاوير القيادة ومكتب الامن الوطني لجنوب صلاح الدين تم التحرك على مكان تواجد الارهابية والقبض عليها".

واضاف البيان ان "الارهابية من العناصر التي كانت تزود عصابات داعش الارهابي بالمعلومات عن منتسبي الاجهزة الامنية والمتعاونين معهم"، لافتا الى انها "من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب".

روابط ذات صلة

الحشد الشعبي يصد هجوماً لـ"داعش" في ديالى

بالصور.. الشرطة الاتحادية تدمر اوكار لـ"داعش" في وادي سبيلان

الامن العراقي يعلن الإطاحة بمفرزة الدعم اللوجستي لـ"داعش"

السلطات الامنية العراقية تواصل الاطاحة بخلايا 'داعش'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد الحكيم يحذر من عودة الصراعات الطائفية الى ديالى

ولي العهد البحريني يزور الأراضي المحتلة بداية العام المقبل‎‎

تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا: جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات في تيجراي

شاهد بالفيديو.. نشطاء مواقع التواصل يجلدون اللبناني المتملق علي جابر

مينيابوليس الأميركية ترفض مشروع إصلاح شرطتها بعد مقتل جورج فلويد

القوات العراقية تعتقل ارهابية كانت تتجسس على الاجهزة الامنية