القوات العراقية تعتقل ارهابية كانت تتجسس على الاجهزة الامنية

العالم-العراق

خلية الاعلام الامني في بيان، انه "تاكيدا لمساعيها في مراقبة تحركات العناصر الارهابية والوصول الى مَلاذاتهم وبمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء والتي اكدت دخول إحدى الارهابيات الى منطقة يثرب بقضاء بلد في صلاح الدين، وعلى اثر ذلك وبمتابعة وملاحقة من استخبارات لواء مغاوير القيادة ومكتب الامن الوطني لجنوب صلاح الدين تم التحرك على مكان تواجد الارهابية والقبض عليها".

واضاف البيان ان "الارهابية من العناصر التي كانت تزود عصابات داعش الارهابي بالمعلومات عن منتسبي الاجهزة الامنية والمتعاونين معهم"، لافتا الى انها "من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة ٤ إرهاب".