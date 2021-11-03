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رئيس العراق يوجه برسم سياسة عامة لتحقيق التنمية الاقتصادية

رئيس العراق يوجه برسم سياسة عامة لتحقيق التنمية الاقتصادية
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط خالد بتال"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية رسم السياسات العامة في البلد لتحقيق التنمية الاقتصادية والدور المهم لوزارة التخطيط في هذا الصدد، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحدّ من معدلات الفقر والبطالة".

واضاف انه "تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية واقتصادية تحقق الاستقرار وتعزز الإصلاحات على مختلف الصعد والقطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، ودعم القطاع الخاص والاستثمار".

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رئيس العراق يوجه برسم سياسة عامة لتحقيق التنمية الاقتصادية