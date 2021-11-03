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العراق.. حسم جميع الطعون المقدمة حول الانتخابات باستثناء البصرة

العراق.. حسم جميع الطعون المقدمة حول الانتخابات باستثناء البصرة
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، تحديد الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات، التي لم يتم حسمها حتى الآن.

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جميل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية حسمت التحقيق بجميع الطعون المقدمة في عموم محافظات البلاد باستثناء محافظة البصرة"، لافتا الى أن "الطعون التي رفعت للقضاء تم حسم الكثير منها من قبل الهيئة القضائية المختصة".

وأضاف، أن "المفوضية تسلمت اول امس ملاحقا بالطعون"، مبينا أن "اللجان الفنية والقانونية تعمل على ورفعها الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرارات الكفيلة بها".

واشار الى ان "القرارات ممكن ان توصي الطعون وقسم ممكن ان يأخذ بها والذهاب نحو فتح محطات جديدة في بعض المحافظات واجراء العد والفرز اليدوي لها".

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